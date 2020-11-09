COVID-19: Латвія запроваджує режим НС до 6 грудня

У Латвії з понеділка, 9 листопада, для обмеження поширення коронавірусної інфекції в країні запроваджується надзвичайний стан.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило BNS із посиланням на наявну в агентства інформацію.

Таке рішення в п'ятницю було ухвалено на спільному засіданні уряду і ради з кризового управління, зазначило агентство.

За їхніми даними, режим НС діятиме до 6 грудня.

Під час надзвичайного стану будуть заборонені всі очні публічні заходи. Ця заборона не торкнеться організованих на відкритому повітрі зборів, походів і пікетів. На приватних заходах буде дозволена присутність не більш як 10 людей із не більше ніж двох домогосподарств, за винятком похорону.

Місця проведення культурно-мистецьких заходів, виставок, релігійних дійств та спортивних занять повинні будуть починати роботу не раніше 6:00, а закінчувати не пізніше 20:00. Винятком стануть спортивні центри, які повинні будуть закінчувати роботу не пізніше 22:00.

На час надзвичайного стану будуть заборонені всі спортивні заходи, наприклад, змагання та виступи, за винятком спортивних змагань для дорослих спортсменів національних збірних, включених до календаря спортивних змагань міжнародних олімпійських спортивних федерацій, якщо вони проводяться без глядачів.

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Обмеження також не поширюється на міжнародні змагання і змагання вищих ліг з командних видів спорту, в яких беруть участь тільки дорослі професійні спортсмени.

За порушення обмежень чи заборон, встановлених на час надзвичайного стану, передбачено штраф від десяти до 2000 євро для фізичних осіб і від 140 до 5000 євро - для юридичних осіб.

Відповідно до закону, рішення про запровадження надзвичайного стану ухвалює кабінет міністрів, а президія Сейму має негайно включити це рішення до порядку денного засідання Сейму і парламентарії мають провести стосовно нього голосування.

Режим надзвичайного стану оголошують на певний термін, але не більш ніж на три місяці. Він може бути скасований достроково, якщо загроза відвернена або усунена.

Від початку пандемії COVID-19 у Латвії підтверджено у 7476 людей, повністю одужали 1444 людини, померли 95 хворих.