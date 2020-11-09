Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦВК.
Харківський район - єдиний в області, в якому перемогла "Слуга народу".
Згідно з даними ТВК, за результатами голосування в 9-ти ОТГ Харківського району за депутатів до Харківської облради "Слуга народу" набрала 22,75%, "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 21,18%, "Опозиційна платформа - За життя!" - 18,34%, "Блок Світличної - Разом!" - 15,61%, а "Європейська Солідарність" - 6,45%.
Очолював "Слугу народу" на місцевих виборах глава Харківської районної державної адміністрації Артур Товмасян, який посів друге місце у внутрішньопартійну рейтингу, обираючись до Харківської обласної ради.
За результатами голосування в Харківській райраді "Слуга народу" в 9-ти ОТГ набрала 25,29%, "Опозиційна платформа - За життя!" - 24,19%, "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 19,13%, "Блок Світличної - Разом!" - 14,50%, "Європейська Солідарність" - 7,20%.