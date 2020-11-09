Новини • Місцеві вибори-2020

Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини

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Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини
За результатами голосування в 9-ти ОТГ Харківського району (Мерефа, Вільхівка, Високий, Безлюдівка, Пісочин, Південний, Липці, Рогань, Циркуни) "Слуга народу" здобула перемогу над іншими політичними силами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦВК.

Харківський район - єдиний в області, в якому перемогла "Слуга народу".

Згідно з даними ТВК, за результатами голосування в 9-ти ОТГ Харківського району за депутатів до Харківської облради "Слуга народу" набрала 22,75%, "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 21,18%, "Опозиційна платформа - За життя!" - 18,34%, "Блок Світличної - Разом!" - 15,61%, а "Європейська Солідарність" - 6,45%.

Очолював "Слугу народу" на місцевих виборах глава Харківської районної державної адміністрації Артур Товмасян, який посів друге місце у внутрішньопартійну рейтингу, обираючись до Харківської обласної ради.

За результатами голосування в Харківській райраді "Слуга народу" в 9-ти ОТГ набрала 25,29%, "Опозиційна платформа - За життя!" - 24,19%, "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 19,13%, "Блок Світличної - Разом!" - 14,50%, "Європейська Солідарність" - 7,20%.

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Как кому? Умственно отсталым в своем развитии.
  • Старый зольдат
    Выражаю по этому случаю свое саболезнование этому району.
  • Vyacheslav Nesterov
    На 62 году, не приходя в сознание, Геннадий Адорьфович Кернес, стал снова мэром., подав электронное заявление....вот она, Украина в смартфоне!
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