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В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків

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В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків
В Україні станом на ранок понеділка, 9 листопада, зафіксовано 8687 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померли 115 осіб, видужали 2277 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321).

Також за останню добу В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 01

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 02 госпіталізовано – 1 100 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 02 летальних випадків – 115;

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 02 одужало – 2 277 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 02 здійснено тестувань за добу –41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

Також читайте: Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн.

За весь час пандемії в Україні В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 01

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 07захворіло – 469 018 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 07одужало – 209 143 особи;

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 07 летальних випадків – 8 565;

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 07 проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 11
В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 12

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Топ коментарі

  • John Aba
    "В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли"

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    Чуть со стула не упал когда прочитал, что от ковида за сутки умерло 19 115 человек. Умеют же заголовки составлять..
  • Анатолий К 65c6a92d
    Зате в нас працює "Велике крадівництво" і колвідовські гроші замість в лікарів та лікарні зариваються в зенмлю.
  • Александр Лихошва
    Конечно нет, смотрите какие цифры красивые рисуют
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