Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.
Як наголошується, цього року підготовку диктанту доручили трьом фахівцям.
Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна.
Спецпроєкт, організований "Суспільним" спеціально до події, стартуватиме в студії UA: ПЕРШИЙ, а також в ефірі UA: Українське радіо та UA: Радіо Культура о 9:00, ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15
Тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі й приєднуються до радіодиктанту по всьому світу.
Час для надсилання готового тексту - астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.
Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001.
Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected]. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.
Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.
Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.
Трансляція відбудеться:
- радіо - UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;
- телебачення - UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та регіональне суспільне телебачення;
- інтернет - ютуб-канал та фейсбук-сторінка UA: Українське радіо.
Докладно про це: https://corp.suspilne.media/newsdetails/3103