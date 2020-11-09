Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності

У понеділок, 9 листопада, в День української писемності та мови, відбудеться ювілейний, ХХ радіодиктант національної єдності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.

Як наголошується, цього року підготовку диктанту доручили трьом фахівцям.

Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна.

Спецпроєкт, організований "Суспільним" спеціально до події, стартуватиме в студії UA: ПЕРШИЙ, а також в ефірі UA: Українське радіо та UA: Радіо Культура о 9:00, ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15

Тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі й приєднуються до радіодиктанту по всьому світу.

Час для надсилання готового тексту - астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001.

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Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected]. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

Трансляція відбудеться:

- радіо - UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;

- телебачення - UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та регіональне суспільне телебачення;

- інтернет - ютуб-канал та фейсбук-сторінка UA: Українське радіо.

Докладно про це: https://corp.suspilne.media/newsdetails/3103