Ляшко про локдаун: Якщо буде ризик колапсу системи охорони здоров'я, розглядатимемо жорсткі обмеження

У Міністерстві охорони здоров'я України вважають, що жорсткий локдаун буде доволі складно пережити з економічного погляду. Захист здоров'я неможливий без економічної складової.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Крайній захід: чи запровадить влада жорсткий "локдаун" в Україні".

За його словами, влада шукає баланс, щоб могли працювати визначені суб'єкти або сфери господарської діяльності для того, щоб поповнювати економіку.

"Але якщо будемо спостерігати стрімке зростання захворюваності, яке може призвести до колапсу системи охорони здоров'я, то, звичайно, будемо розглядати жорсткі обмеження", - зазначив головний санітарний лікар.

Офісу Президента мало одного параметра добових випадків для посилення карантину. Це залежатиме насамперед від індексу важких форм хвороби в загальній статистиці, індексу смертності та від кількості зайнятих лікувальних ліжок.

"Тим не менш, якщо суспільство не буде з розумінням ставитися до маскового режиму, до соціального дистанціювання, можливий спалах. Тоді негайно буде запроваджено повсюдний жорсткий карантин", - заявив радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі виданню.

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Нагадаємо, МОЗ пропонує запровадити новий показник для "червоної" зони карантину. Він пов'язаний з кількістю позитивних тестів на коронавірус.

Також Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабінету Міністрів посилити карантин в Україні.