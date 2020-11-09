Новини • Місцеві вибори-2020

Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол

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Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол
Одеська обласна ТВК не змогла оголосити результати голосування на виборах депутатів обласної ради, оскільки в комп'ютер, де зберігався протокол голосування, потрапив вірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Вранці (8 листопада. - Ред.) в комісії обіцяли оголосити результати і новий склад Одеської обласної ради приблизно о 19:00 8 листопада. Втім о 18:46 члени ТВК повідомили, що протокол доведеться переробити: в комп'ютер нібито потрапив вірус, який знищив документ.За словами представників Одеської обласної ТВК, через цей вірус комп'ютер нібито видає помилку, тому неможливо остаточно підрахувати результати голосування. Після цього всі члени комісії одноголосно підтримали пропозицію перенести засідання на ранок 9 листопада. Протокол планують переробити на іншому комп'ютері", - зазначає видання.

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Топ коментарі

  • Kozak_Vasil
    Вірус спалив паперові протоколи та бюлетені. Біда.
  • Alex Stierlitz
    Одеса "випестила" таких Гнид як труханов, марков, ківалофф....що ви ще очіували?! підрахуя ківалова ще й досі не питягли до криміналної відповідальності.... ось і живе його "справа" до сих пір....
  • Дорогой Я
    А компьютер что, без маски был???
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