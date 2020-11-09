Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі. ФОТО (оновлено)

Військовослужбовець убив трьох людей на аеродромі під Воронежем і забарикадувався на території частини, три людини загинули. Надзвичайна подія сталася на території військового аеродрому "Балтимор".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС і місцеве видання "Мое Online" з посиланням на джерела.

"Три людини загинули під час НП", - сказав співрозмовник агентства.

За даними видання "Мое Online" , напад стався близько 5 ранку 9 листопада. Одна людина зазнала поранення, перебуває в реанімації.

"Військовослужбовець відкрив стрілянину, стріляв з пістолета, який забрав у офіцера. Вбито три людини. Зараз він (нападник - ред.) забарикадувався на території частини", - йдеться в повідомленні агентства, яке цитує джерело в екстрених службах регіону.

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Влада Воронезької області підтвердили агентству інформацію про надзвичайну подію.

"Так, факт такий є, ми зараз самі з'ясовуємо всі подробиці, там [на аеродромі] кілька загиблих", - розповіли ТАСС у пресслужбі адміністрації області.

Пізніше, як пише Газета.ру, в СК РФ повідомили, що 9 листопада 2020 року о 5 годині 30 хвилин Макаров з метою заволодіння табельною зброєю, використовуючи сокиру, убив офіцера, після чого розстріляв колег, двоє з яких загинули, один поранений.

Інформацію підтвердили в Західному військовому окрузі, зазначивши, що нападника шукають командування частини і правоохоронні органи.

"9 листопада 2020 року біля 5.00 ранку військовослужбовець зі складу добового наряду по парку однієї з військових частин, дислокованих у Воронезькій області, скоїв напад на прибулих для перевірки несення вартової служби посадових осіб наряду по частині і, заволодівши зброєю офіцера, зник", - повідомили в окрузі.

Припускають, що Антон Макаров досі залишається на території військової частини.

"За попередніми даними, Антон Макаров розташування частини не покидав", - йдеться в повідомленні на сторінці регіонального уряду в "ВКонтакте".

Як пише Meduza, причиною нападу у військовій частині називається конфлікт рядового з офіцером, який здійснював перевірку.

"Вести Воронеж" опублікували орієнтування на зловмисника - це 20-річний Антон Макаров. Строковик з Воронежа, він прописаний на вулиці 45-ї Стрілецької дивізії. Це випливає з орієнтування від МВС по Воронезькій області. Його поширюють в мережі.

З документа випливає, що рано-вранці в понеділок, 9 листопада, Антон Макаров застрелив водія і чергового частини, у якого і відняв зброю. Після цього солдат зник на території зі зброєю - пістолетом ПМ. З собою, можливо, було ще два магазини.

Влада Воронезької області опублікуваа імена убитих військовослужбовців і розповіла про стан пораненого. "Загиблі в результаті стрілянини у військовій частині: майор Сергій Єрмолаєв, єфрейтор Сергій Кажокін, рядовий Нінаїл Акталієв. Поранений рядовий Фірсов госпіталізований з двома кульовими пораненнями в плече і лопатку", - повідомляє уряд регіону на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте".

За інформацією ФГКУ "416-й Військовий госпіталь Міноборони Росії", загрози життю для постраждалого солдата немає. "У нас перебуває потерпілий солдат, у нього легке поранення, вогнепальне поранення, пошкоджені м'які тканини в районі ключиці і лопатки. Він не важкий, притомний, жити буде, йому дуже пощастило", - заявив представник медустанови ТАСС.

Повідомлення джерела місцевого порталу "МОЄ! Online" про те, що рядовий Фірсов нібито помер в реанімації, вже спростували - за інформацією співрозмовника РІА "Новости" в Західному військовому окрузі, це не так.

СК вже порушив кримінальну справу, а військові назвали основну версію вбивства - нервовий зрив.

Фото: росЗМІ

"Вести Воронежа" повідомляють, що солдат Макаров вбивав військових по одному. Серія розправ почалася з майора Сергія Єрмолаєва - коли той відвернувся, строковик взяв із пожежного щита сокиру і вдарив його в спину, після чого витягнув пістолет і вбив. Про це повідомив телеграм-канал Baza з посиланням на слідчих у понеділок, 9 листопада.

Після розправи над офіцером солдат зайшов до кімнати особового складу, де його помітив товариш по службі і відправив його стояти в наряд - як і повинно було бути. У відповідь Макаров дістав пістолет і вистрілив. На шум прибіг водій, але на нього чекала така ж доля.

Після цього строковик вирішив покомандувати військовими і крикнув "Встали, вишикувалися!" Коли один з рядових почав тікати, Антон Макаров вистрілив йому в спину і втік.

У Воронежі оголошено план "Перехоплення" - до пошуків Антона Макарова залучені ОМОН і СОБР, повідомляє Росгвардія. Як основна версія нападу строковика розглядається нервовий зрив, уточнює джерело ТАСС. Військові слідчі порушили справи за частиною 2 статті 105 КК РФ "Вбивство двох і більше осіб" і частини 4 статті 226 КК РФ "Розкрадання зброї".

Призначено низку необхідних судових експертиз, також будуть проводитися експертні дослідження для встановлення психічного стану підозрюваного.

Як з'ясувало видання "Baza", Макаров незадовго до армії готувався стати поліцейським - він був студентом воронезького інституту МВС. Відучився лише два роки на радіотехнічному факультеті.

Фото: РосЗМІ

За словами педагогів, Макаров був запальним, недисциплінованим і іноді надмірно агресивним. За спогадами однокурсників Антона, він іноді дивно поводився, наприклад, міг раптово закричати.

Відрахований з інституту МВС Макаров був через бійки. Про це "Газета.Ru" розповів колишній одногрупник військовослужбовця. "Він був своєрідною людиною, трохи дивний. Не дуже добре свої емоції контролював. Кілька разів кидався на однокурсників. Ось через останній такий випадок його і відрахували, потім в армію пішов", - зазначив приятель зловмисника.

Співрозмовник видання не зміг сказати, чи були конфлікти з іншими учнями наслідком цькування. "Щодо цькування не можу сказати, але конфлікти були, точних причин не пам'ятаю вже. Коли ми жили в казармах, він жив окремо від усіх, а інші - по вісім осіб жили. Навчався не дуже добре", - пояснив він.

Зараз біля будівлі інституту МВС у Воронежі, де раніше навчався Макаров, виставлена ​​додаткова охорона. Там побоюються, що він може прийти до них.

Про схильність військовослужбовця до конфліктів розповіли і шкільні вчителі. Вони повідомили "Mash", що молодика виховували бабуся з дідусем, а мати поїхала до Ізраїлю. Характер у нього був дуже складний. "В основному він був тихим, закритим, але дуже часто зривався. З учителями не порозумівся або з однокласниками, оцінку не ту поставили, на контрольній не дали списати - через це міг розлютитися. Таке часто було. Батьки у нього начебто є, але жив з бабусею і дідусем", - розповів однокласник зловмисника "LifeShot".