COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 748, Харківська область – 717 та Запорізька - 683

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Запорізькій областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 9 листопада в Києві на коронавірус захворіли 748 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 44 920 осіб.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 872 особи, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 16 497 пацієнтів.

Станом на 9 листопада кількість активних хворих у Києві становить 27 551 особа.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 6 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1002 особи.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Запорізька області.

Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 717 осіб. Загальна кількість інфікованих - 43 930. Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 595 осіб, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 9626 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 33 719.

У Запорізькій області на коронавірус захворіли 683 особи. Загальна кількість інфікованих становить 14 105 осіб. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 148 осіб, за минулу добу - 9. Від початку епідемії одужали 2713 пацієнтів. Кількість активних хворих у Запорізькій області становить 11 244 особи.