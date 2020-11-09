Обвинувальний акт щодо Омеляна у справі про зменшення портових зборів направлено до суду, - САП
Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook у понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.
У САП не називають імені глави відомства, але обставини справи вказують на Володимира Омеляна, який очолював відомство в 2016-19 рр.
"За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр... у підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн... Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети", - йдеться в повідомленні.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки (ГУ КЗЕ) Служби безпеки України з 11 листопада 2019 року.
Як повідомлялося, НАБУ і САП 19 червня повідомили про підозру Омеляну в скоєнні незаконних дій, внаслідок яких держбюджет нібито недоотримав 30,5 млн грн. Дії ексчиновника кваліфіковано за ч.2 ст.211 (видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Слідство встановило: ухвалене міністром рішення призвело нібито до ненадходження до держбюджету в 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн.