Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN

Старший радник і зять чинного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер запропонував йому визнати поразку на президентських виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Джаред Кушнер та перша леді Меланія Трамп порадили Трампу змиритися з перемогою обраного президента Джо Байдена, тоді як його дорослі сини наполягають, щоб він і його союзники продовжували боротьбу", - зазначає агентство із посиланням на обізнані джерела.

Раніше Трамп відмовився визнавати програш і заявив, що буде через суд домагатися справедливого підрахунку голосів.

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У суботу, 7 листопада, провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборників.

Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.

Підрахунок голосів триває в Джорджії, Аризоні, Алясці та Північній Кароліні.