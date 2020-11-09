Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах життя на всій території країни, - Шкарлет
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
"Шедеври літератури від Тараса Шевченка до Івана Котляревського, від Пантелеймона Куліша до Григорія Сковороди, від Лесі Українки до Ліни Костенко – це невичерпне джерело енергії української мови та незбагненна глибина слова в історичній пам’яті народу, що сягає корінням у сиву давнину", - йдеться в привітанні Шкарлета до Дня української писемності та мови.
Глава Міносвіти також відзначив застосування державної мови в освітньому процесі.
"Держава сьогодні впевнено забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, зокрема й в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Вивчення державної мови та оволодіння нею на високому рівні усіма здобувачами освіти незалежно від національного походження є однією з найважливіших умов реалізації прав людини згідно з Конституцією України", - упевнений в.о. міністра.
Шкарлет зазначив, що мова - це найважливіший засіб комунікації для отримання освіти і ключова складова в інтелектуальному розвитку людини.
"Змалечку дитина намагається формувати та висловлювати думки, а згодом – осягнути духовні пласти української нації через феномен мови своїх батьків та дідів. Безсумнівно, державна мова – це внесок у зміцнення інтелекту та генетичної пам’яті нації, наслідування традицій пращурів у розбудові духовно сильної та незалежної України", - додав він.
День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада.