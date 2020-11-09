Антитіла до COVID-19 виявляються у перехворілих на початку пандемії через 6-8 місяців після зараження, - вчені

Автори розширять групу добровольців, щоб відстежувати її показники і далі. Так можна буде оцінити збереження імунологічної пам'яті.

Після поступового зникнення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 в організмі зберігаються "заточені" під цей конкретний патоген B- і T-клітини імунітету. Тобто, майбутні вакцини, якщо буде доведена їхня ефективність, і природне поширення вірусу серед людей все-таки зможуть наблизити колективний імунітет. Препринт дослідження міжнародної групи біологів викладений на bioRxiv, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Тривалість захисту проти повторного інфікування SARS-CoV-2 все ще обговорюється. Існують обґрунтовані побоювання, що певні штами коронавірусу, які накопичили мутації, потенційно можуть бути стійкими до антитіл, які успішно нейтралізують основний тип патогену.

Автори дослідження показали, що довгоживучі Т- і В-клітини імунної пам'яті потенційно можуть бути присутніми в тканинах організму і після нової зустрічі з вірусом.

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Біологи перевірили 88 видужалих пацієнтів з COVID-19 з Італії і, меншою мірою зі Швеції. Переважна більшість перехворіло в перші місяці спалаху в Європі. Середній вік - 63 роки (від 32 до 89 років), 45 чоловіків і 33 жінки. Легкий перебіг хвороби був у п'ятьох, середній у 16, важкий у 52 і критичний - у п'ятьох.

Антитіла проти SARS-CoV-2 були в 85% проб, зібраних протягом першого місяця після появи симптомів. Рівні антитіл IgM або IgA знизилися через місяць, тоді як рівні IgG залишалися стабільними до пів року після постановки діагнозу. У 80% проб, зібраних через 6-8 місяців після появи симптомів, IgG все ще були, хоч і на значно нижчому рівні.

Специфічні до SARS-CoV-2 імунні відповіді B- і T-клітин пам'яті розвивалися у переважної більшості пацієнтів незалежно від тяжкості захворювання. Вони збільшувалися з часом і надалі виявляються через 6-8 місяців після зараження.

Докладні графіки з титрами антитіл і імунних клітин доступні на останніх чотирьох сторінках PDF.