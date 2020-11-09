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Штаб Байдена вимагає його "невідкладного визнання" обраним президентом США

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Штаб Байдена вимагає його "невідкладного визнання" обраним президентом США
Представники штабу Джозефа Байдена направили в Управління загальних служб США звернення про визнання політика обраним президентом країни.

Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ.

У документі стверджується, що перемога демократа на виборах отримала "незалежне підтвердження", тому відомство має "невідкладно визнати Джо Байдена і Камалу Харріс обраними президентом і віцепрезиденткою".

"Національна безпека й економічні інтереси США залежать від того, чи продемонструє федеральний уряд чітко і без зволікання готовність виконати волю американського народу і здійснити гладку і спокійну передачу влади", - йдеться у зверненні.

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Раніше Politico повідомила, що глава Управління загальних служб США Емілі Мерфі відмовилася визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії на виборах. Як пояснили експерти, без підтвердження глави відомства Байден не зможе отримати доступ до фінансових ресурсів. Мерфі зі свого боку представляє Республіканську партію. Емілі Мерфі отримала посаду за Трампа в 2017 році.

Нинішній президент Дональд Трамп і суперник Байдена на виборах відмовився визнавати програш і заявив, що буде через суд домагатися справедливого підрахунку голосів.

У суботу, 7 листопада, провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборників.

Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.

Підрахунок голосів триває в Джорджії, Аризоні, Алясці та Північній Кароліні.

Топ коментарі

  • IN UA 7395a7cc
    Читаю кремлевских чертей, так те фантазируют о возможном майдане в США и третьем туре в пользу Трампа.
    После победы жестко-антироссийского Байдена они совсем долбануслись бедолашные Штаб Байдена требует его "безотлагательного признания" избранным президентом США - Цензор.НЕТ 2007
  • WerwolfSity
    Це значить - перестати танці з бубном навколо виборів.
    Він вже обраний президент (втім, формально, виборщики ще не з'їхалися на голосування), а до виконання обов'язків стане 20 січня.
  • Дмитрий Ч
    Так то оно так, но есть историческая традиция, не раскачивать лодку и признавать победу соперника(что конечно не в духе Трампа).
    То, что сейчас происходит - подрыв государственных институтов и вызов противостояния в американском обществе, чего умные политики (до Трампа) всегда пытались избежать
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