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Мова має визначальну роль для національної ідентичності, єдності та майбутнього України, - Кремінь

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначає, що державна мова відіграє визначальну роль для національної ідентичності, єдності і майбутнього Української держави.

Про це Кремінь написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"День української писемності та мови - свято, яке об’єднує і консолідує українців по всьому світу, закликає цінувати й розвивати рідне слово", - написав Кремінь.

"Мова має визначальну роль для національної ідентичності, єдності та майбутнього української держави. Тому захист мови, як і захист нашої Незалежності, територіальної цілісності, – наша провідна справа!", - зазначив він.

День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада.

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Мова має визначальну роль для національної ідентичності, єдності та майбутнього України, - Кремінь 01

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  • wake up-UA
    Язык играет определяющую роль для национальной идентичности, единства и будущего Украины, - Креминь - Цензор.НЕТ 9097
  • Николай Стариков fb77148d
    В Україні повинна бути лише одна мова міжнаціонального спілкування - українська.
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