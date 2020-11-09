Мова має визначальну роль для національної ідентичності, єдності та майбутнього України, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначає, що державна мова відіграє визначальну роль для національної ідентичності, єдності і майбутнього Української держави.

Про це Кремінь написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"День української писемності та мови - свято, яке об’єднує і консолідує українців по всьому світу, закликає цінувати й розвивати рідне слово", - написав Кремінь.

"Мова має визначальну роль для національної ідентичності, єдності та майбутнього української держави. Тому захист мови, як і захист нашої Незалежності, територіальної цілісності, – наша провідна справа!", - зазначив він.

День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада.

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