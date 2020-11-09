Найближчим часом Росія може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія найближчим часом може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, якщо в Кремлі будуть бачити, що програють.

Про це Данілов повідомив виданню "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

За словами секретаря РНБО, ця зброя знадобиться Росії в окупованому Криму, якщо Кремль почне програвати.

"Те, що там може бути ядерна зброя - такого підтвердження остаточного у нас немає. Але те, що це може відбутися найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо. Це залежатиме від багатьох факторів, і якщо росіяни будуть бачити, що програють, то обов'язково повернуться до цього питання", - зазначив Данілов.

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