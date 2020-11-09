Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Найближчим часом Росія може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, - Данілов

4 00025
Найближчим часом Росія може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія найближчим часом може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, якщо в Кремлі будуть бачити, що програють.

Про це Данілов повідомив виданню "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

За словами секретаря РНБО, ця зброя знадобиться Росії в окупованому Криму, якщо Кремль почне програвати.

"Те, що там може бути ядерна зброя - такого підтвердження остаточного у нас немає. Але те, що це може відбутися найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо. Це залежатиме від багатьох факторів, і якщо росіяни будуть бачити, що програють, то обов'язково повернуться до цього питання", - зазначив Данілов.

Також дивіться: Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Nataliya Mischenko
    Ну, не для курорта же он был нужен.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Без води, зате з бімбой.
    Оце так пощастило кримській ваті.
  • Алексей Хмара
    А где гарантия что ЯО там сейчас нет, например на подлодках.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини