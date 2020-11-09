За добу в МВС виявили 441 випадок коронавірусу, більшість на Дніпропетровщині, Черкащині та в Києві

Сьогодні, 9 листопада, за добу виявили 441 випадок зараження коронавірусом серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2719.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За добу найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців виявили в Дніпропетровській області (+28), у Черкаській області (+26) та в Києві (+40).

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 15 415 працівників МВС, одужали - 14 379, померли - 40.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в МВС виявили 443 нові випадки COVID-19, більшість у Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях