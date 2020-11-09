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Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху. ВІДЕО+ФОТО

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Після вчорашньої заяви Азербайджану про взяття під контроль міста Шуша в Нагірному Карабасі в соціальних мережах поширилися свідчення масової евакуації вірмен з довколишніх міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, представлених Telegram-каналом 1news.az, можна побачити велику колону автомобілів, що виїжджають з окупованих територій Азербайджану.

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"Десятки тисяч цивільних християн тікають зі столиці Карабаху Степанакерта після того, як азербайджанська армія захопила Шушу і просунулася на північ від неї", - написав у Twitter військовий аналітик німецького видання Bild Джуліан Ріпці.

Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху 01

За його інформацією, на момент публікації азербайджанські військові перебували вже за 4 км на південь від Степанакерта, який "зараз зазнає обстрілу".

Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху 02

Раніше в неділю Алієв оголосив про взяття міста Шуша в Нагірному Карабасі азербайджанською армією. Вірменська сторона спростувала це.

Шуша (арм. Шуші) є одним із ключових міст Карабаху, розташований за 11 км від Степанакерта - столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Представляю какая будет давка на "Крымском мосту". Если мост устоИт, разумеется.
  • Підлога Маккартні
    Правильно, что бегут. Пооккупировали чутка, пора и честь знать После заявлений о взятии Шуши армяне массово бегут из Нагорного Карабаха - Цензор.НЕТ 367
  • GunnerHanz
    Почему бегут?
    Возвращаются домой в Армению.
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