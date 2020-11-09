Закон про мову - блискуча перемога на культурному фронті, яка становить проблему лише для РФ, - Порошенко

Держава має бути завжди готова докласти зусиль для належного функціонування української мови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент і лідер політсили Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що пишається тим, що підписав Закон про мову.

"Сам факт ухвалення і підписання Закону про мову є блискучою перемогою на культурному фронті. Саме на фронті, бо мова, культура, мистецтво, інформаційний простір для нас – поле боротьби за єдність, за цінності та наше спільне майбутнє у вільній Україні. На жаль, у нашій країні є люди, які систематично воюють з нашою мовою. Впевнений, це те саме, що воювати, власне, з Україною. Адже в українському суспільстві розвиток і захист нашої мови не створює проблем. Проблему це питання становить лише для країни-агресора", - зазначив Порошенко.

П'ятий президент вважає, що держава має бути завжди готова докласти зусиль для належного функціонування мови. І додав, що з командою "Європейської Солідарності" захищатиме українську мову від будь-яких атак.

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