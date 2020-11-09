За добу в Києві від коронавірусу померли 5 осіб, 170 - одужали, виявили 748 нових випадків, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 44 920.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще у 748 киян виявили коронавірус за минулу добу. 5 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 872 жителів нашого міста. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 44 920", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 401 жінка віком від 18 до 92 років, 278 чоловіків віком від 18 до 87 років, 34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 1 року до 17. Захворіли також 34 медики.

У лікарні столиці госпіталізували 76 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 170 осіб. Всього коронавірус побороли 16 667 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 130, в Дарницькому - 109 і 107 випадків в Оболонському районі.