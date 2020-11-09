Кількість захворілих на COVID-19 у ЗСУ перевищила 2,2 тис. осіб, за добу виявлено 68 нових випадків, - Командування Медсил

За минулу добу в ЗСУ лабораторно підтверджено 68 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це йдеться в повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 20 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування", - зазначається в повідомленні.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 48 осіб, зокрема 13 військовослужбовців у Дніпропетровській області, 10 військовослужбовців і один працівник ЗСУ в Київській області, 9 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ у Львівській області.

Загалом станом на 10:00 9 листопада в ЗСУ на гостре респіраторне захворювання COVID-19 хворіють 2224 особи. Загалом за час пандемії видужали 4701 особа, летальних випадків - 19.

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На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 380 осіб.