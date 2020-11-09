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Глава Рівненської ОДА Коваль захворів на COVID-19: "Коронавірус - не жарти, дотримуйтесь карантинних обмежень"

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Глава Рівненської ОДА Коваль захворів на COVID-19: "Коронавірус - не жарти, дотримуйтесь карантинних обмежень"
Глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава ОДА розповів на сторінці в мережі Facebook.

"Друзі, на жаль, COVID-19 дістався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Відчуваю себе нормально. Ускладнень немає. Протягом двох тижнів буду вдома, але працюватиму в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні.

"Вкотре підкреслю: коронавірус - не жарти. Дотримуйтесь карантинних обмежень. Носіть маски, не забувайте про дотримання дистанції, дезінфікуйте руки і робочі поверхні", - додав Коваль.

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Топ коментарі

  • Эдуард Силенко
    Ще одна тварина рішила хайпонуть на страхах приматів.
  • Привет
    В который раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Соблюдайте карантинные ограничения. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности", - добавил Коваль.Источник: https://censor.net/ru/n3229850

    Так ты значит ранее не соблюдал?? Или соблюдал..но это оказалось как до изды дверь???
  • юра Лонг
    осложнений нет чуствую себя в норме. Но вы бойтесь . Это не шутка это 100% высказывание из устава ковидных- Оурела. Запугать штрафами и заклинаниями а потом добить слабые умы шизофренией превратиь все общежитие в скотный двор.
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