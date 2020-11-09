Глава Рівненської ОДА Коваль захворів на COVID-19: "Коронавірус - не жарти, дотримуйтесь карантинних обмежень"
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Глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава ОДА розповів на сторінці в мережі Facebook.
"Друзі, на жаль, COVID-19 дістався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Відчуваю себе нормально. Ускладнень немає. Протягом двох тижнів буду вдома, але працюватиму в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні.
"Вкотре підкреслю: коронавірус - не жарти. Дотримуйтесь карантинних обмежень. Носіть маски, не забувайте про дотримання дистанції, дезінфікуйте руки і робочі поверхні", - додав Коваль.