Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що культура є об'єднавчим чинником для України, а мова має стати таким найближчим часом.

"9 листопада ми відзначаємо два важливі свята – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва та День української писемності та мови. Культура – це те, що нас об’єднує. Мова також має стати однією з таких речей. І, впевнений, скоро це трапиться. Ми на порозі змін. Нарешті в Україні знімається більше українських фільмів, серіалів, шоу та digital-контенту, видається книг та ставиться вистав. Українською не через примус, а завдяки любові і гордості, починають говорити вдома і у побуті на Сході, Півночі та Центрі України. У нас правильний курс. Важливо продовжувати його дотримуватися. Йти не шляхом заборон та крайнощів, а через популяризацію та цікавість", - написав Ткаченко в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, ще один важливий етап, який ми нарешті досягаємо, – вага культури та її сприйняття в державі починають виходити на абсолютно новий вищий рівень.

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"Попереду багато викликів. І це не тільки карантин, а й трансформація у сферу, яка може забезпечити суттєву додану вартість для нашої країни. Переконаний, спільно з вами ми зробимо все, аби довести, що навіть під час війни та боротьби – культура – це найважливіше для чого ми ведемо цю війну", - зазначив Ткаченко.

День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада.



