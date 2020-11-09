Тейлор про підсумки виборів у США: Ми виправляємо помилки, а це і є демократія

Адміністрація США так само, як і українська, припускається помилок, але "намагається їх виправити і стати кращою - це і є демократія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній посол США в Україні (2006-2009) Вільям Тейлор у коментарі "Суспільному".

"І американці, і українці знають, що жоден уряд не є бездоганним. Ми припускаємося помилок, ми припустилися багатьох у минулому. В американській історії було багато поганих речей. У нас є проблеми з расизмом, які були від самого початку США, і ми не дуже добре з ними впоралися. Це велика проблема для нас, але ми намагаємося її виправити", - повідомив він.

Також Тейлор зазначив, що США досягли прогресу в роботі виборчої системи країни: "Ці вибори, які ми зараз спостерігаємо, - не найгірші у нашій історії. Тут є трохи безладу, а Україна добре знає, що таке безлад, але у США не було заяв щодо підкупу виборців. Так, були безпідставні заяви про фальсифікації, але жодних доказів. Усі заяви про помилки чи будь-які порушення перевіряють наші інституції. Працюють наші суди. І поки вони не знайшли жодних доказів".

"Тож ключовий мій посил такий: ми не бездоганні, ми припускалися і припускатимемося помилок, але ми намагаємося їх виправити, ми намагаємося бути кращими, це і є демократія. Інші країни, у яких немає демократичних цінностей, інституцій та норм, не роблять цього, не виправляються. Це важко, це процес, який не має кінця. Але ми все одно робимо це", - зазначив він.

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Також Тейлор додав, що Байден знає, наскільки Україна важлива для США: "Він дуже обізнаний у закордонній політиці. Байден був очільником комітету з питань закордонної політики Сенату, віцепрезидентом, він багато разів бував в Україні, знає, чому Україна є важливою для США. Він знає, що Україна перебуває на передовій війни з Росією і що підтримка є важливою з огляду на оборону не лише самої України проти російської агресії, а і Європи, США".