У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків"

У Кремлі вважають коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків виборів у США перед привітанням обраного президента країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Передбачаючи ваше можливе запитання про привітання Путіна обраному президенту США, хочу сказати: ми вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків виборів, що відбулися", - зазначив Пєсков.

Відповідаючи на запитання, в чому різниця між нинішньою ситуацією з підбиттям підсумків виборів президента США і тією, яка була чотири роки тому, коли глава російської держави негайно привітав Дональда Трампа, Пєсков зауважив, що "різниця є очевидною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тейлор про підсумки виборів у США: Ми виправляємо помилки, а це і є демократія

"Там (в США. - Ред.) мають бути певні юридичні процедури, які були анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється, тому ми вважаємо коректним дочекатися все-таки офіційного оголошення", - сказав представник Кремля.

Він нагадав, що чотири роки тому "не було анонсів юридичного заперечування".

При цьому Пєсков не став відповідати на запитання, яке саме оголошення результатів виборів президента США буде вважатися в Кремлі офіційним.

Раніше в суботу провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборців.

Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.

Підрахунок голосів триває в Джорджії, Арізоні, Алясці і Північній Кароліні.