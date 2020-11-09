"На підставі міжнародного законодавства Крим, звісно, належить Україні", - Тіхановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська дотримується позиції, що, відповідно до норм міжнародного права, окупований Росією Крим належить Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ".

"Моя особиста точка зору – є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звісно, належить Україні", - заявила Тіхановська, коментуючи своє ставлення до окупації Криму Росією.

У своєму коментарі щодо триваючої російської агресії на Донбасі лідерка білоруської опозиції заявила, що вона особисто виступає "проти будь-якого прояву агресії".

При цьому Тіхановська зазначила, що вона не може говорити від імені майбутнього президента Білорусі, якого білоруський народ обере після повалення режиму Лукашенка.

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"Ми будемо такі питання вирішувати вже коли ми переможемо у себе. Я впевнена, що у майбутнього президента буде своя якась принципова позиція, у білоруського народу", - заявила Тіхановська.

Підтримку Україною білоруського народу лідерка опозиції назвала "важливою" та "символічною".

Нагадаємо, напередодні виборів президента Білорусі наприкінці липня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська спочатку уникла відповіді про окупацію Криму, а потім відповіла так: "Я на цю проблему можу відповісти з погляду людини, жінки, проти будь-якого прояву воєн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна ... Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує одне проти одного. Можна я скажу так, як прийнято казати в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".

Пізніше Тіхановська заявила, що півострів відійшов іншій державі незаконно.

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