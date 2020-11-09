У Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими від рук маніяка
3 66910
Мер Кривого Рогу Дніпропетровської області Юрій Вілкул оголосив 9 листопада в місті траур після того, як двоє містян загинули і вісім постраждали від рук чоловіка, який напав з ножем на вулиці.
Про це повідомляє пресслужба Криворізької міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Ми глибоко співчуваємо близьким та рідним загиблих та постраждалих у цій кривавій різні. Важко повірити, що таке трапилося у нашому місті. Це жахливо й неприпустимо. Переконані, що злочинець отримає справедливе й найтяжче покарання!", - зазначив Вілкул.
Як повідомлялося, в суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу 29-річний чоловік на вулиці напав і спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні. Нападника затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще вісьмох громадян.