Шмигаль долучився до написання радіодиктанту: "Непростий, багато пунктуації та цікавих слів"
Диктант у студії, обладнаній у читальному залі Національної бібліотеки імені Вернадського, писав і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Насправді дуже прекрасний текст. Диктант непростий, дуже багато пунктуації і багато цікавих слів… Перше хвилювання вже позаду. Тепер хвилювання лишається лише – як же ми написали всі цей диктант. Він дійсно був диктантом єдності, який об’єднав мільйони українців по цілому світі. Тому дякую за таку прекрасну ініціативу, яка відбувається вже вдвадцяте", - сказав Шмигаль.
Він зізнався, що робив незначні виправлення, і сказав, що віддасть диктант на перевірку.
У студії, де писали диктант із дотриманням карантинних вимог, було чимало й інших відомих людей, зокрема й уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь, голова партії "Голос" Кіра Рудик, народна артистка України Наталія Сумська, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька.
А онлайн цьогоріч диктант писали навіть і шрифтом Брайля - учні 10-12 класів Харківської спеціалізованої школи-інтернату ім. Короленка.
Назва цьогорічного диктанту, як оголосила знаменита акторка Римма Зюбіна, яка його зачитала, - "Виклики книжкової ери".
Його написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. "Я старався, щоб це був текст для всіх, хто захоче приєднатися до цього диктанту", - сказав в ефірі Малкович.
У диктанті йшлося, зокрема, про те, що коли Джоан Роулінг написала "Гаррі Поттера", і її серія романів розійшлася 100-мільйонними паперовими накладами, стало більш-менш зрозуміло, що електронні носії, принаймні поки що, не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам. Проте з’явилися вони не випадково, а щоб ми в майбутньому змогли забрати улюблені книжки з собою на далекі планети. Але, зрештою, головне – читати, і не так важливо, з яких носіїв.
Як зазначалося, науковим консультантом проєкту стала доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко.