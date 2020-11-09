ЄБА не підтримує проєкт наказу Мінінфраструктури про порядок списання вантажних вагонів

У разі ухвалення наказу, парк вантажних вагонів може скоротитися на 39%, а на його заміщення бізнесу буде потрібно понад 93 млрд грн.

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) не підтримує проєкт наказу Міністерства інфраструктури, яким пропонується затвердити порядок встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів. Компанії-члени Асоціації пропонують доопрацювати документ з урахуванням пропозицій від бізнесу, а експерти ЄБА готові надати необхідну експертну підтримку в процесі доопрацювання проєкту наказу.

Як пише ЦТС, про це йдеться в заяві Європейської бізнес асоціації.

Зазначається, що за розрахунками експертів Комітету з логістики ЄБА, в разі ухвалення наказу МІУ, парк вантажних вагонів може скоротитися на 39% до 2028 року і, відповідно, становитиме приблизно 106 тис. вагонів. Таким чином, буде списано більш ніж 67 тис. вантажних вагонів. Експерти Асоціації прогнозують, що для заміщення такої кількості вагонів бізнесу доведеться витратити понад 93 млрд грн.

Основне скорочення до 2028 року відбудеться в частині піввагонів і досягне 47%, що оцінюється в 53 млрд грн. До того ж, спеціалізований рухомий склад (окатишевози, коксовози, щеповози) вже в дефіциті, а при обмеженні строків експлуатації буде списана більша частина такого парку. Оновлення такого типу рухомого складу буде вкрай проблематичним через тривалий термін окупності та обмеженого сегменту ринку, де можуть використовуватися такі вагони.

Таким чином, представники бізнесу побоюються суттєвих проблем із забезпеченням перевезень, оскільки парк вантажних вагонів виявиться в дефіциті, в результаті чого частина вантажів буде переведена на альтернативні види транспорту, що негативно вплине на діяльність "Укрзалізниці". До того ж, УЗ доведеться списати 62% піввагонів і 100% зерновозів (більш як 11 тис. одиниць) зі свого парку протягом наступних 8 років. Отже кошти, які було б доцільно використати на оновлення інфраструктури та локомотивного парку, доведеться перенаправити на оновлення парку вантажних вагонів.

У зв'язку з усім перерахованим вище бізнес має суттєві застереження щодо запровадження обмежень на термін експлуатації вантажних вагонів, адже це може призвести до гострого дефіциту вагонів і зростання цін на вагони з подальшим негативним впливом на економіку України. Промислові та аграрні підприємства будуть змушені інвестувати в оновлення вагонного парку, а не зосереджуватися на важливіших напрямках.

Нагадаємо, в жовтні МІУ опублікувало проєкт наказу "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті". Проєктом акта визначається механізм заборони експлуатації вантажних вагонів і запроваджується обмеження терміну служби певних типів вагонів, у тому числі піввагонів і зерновозів, а саме не більш ніж на полуторний призначений термін служби.

Так, експлуатацію універсальних піввагонів пропонується обмежити таким терміном служби: 33 роки до 31.12.2021 року; 28 років до 31.12.2022 року; 27 років до 31.12.2024 року; 25 років до 31.12.2025 року; 23 роки до 31.12.2027 року та 22 роки від 01.01.2028 року.

Коментуючи проєкт наказу МІУ, глава підкомітету з питань залізничного транспорту транспортного комітету ВРУ Олександр Скічко заявив, що виникне великий дефіцит вагонів. "Відразу слід очікувати зриву термінів відвантаження продукції і зменшення виробництва та експорту. Промислові й аграрні підприємства будуть думати, де взяти 21 млрд гривень на нові вагони. Про інвестиції в модернізацію на довгий час доведеться забути", - зазначив Скічко.

А в "Укрметалургпромі" висловили думку, що прямолінійна заборона на продовження наднормативного терміну використання вагонів призводить до списання 89 тис. одиниць вагонів усіх типів, а це створить різкий дефіцит на ринку рухомого складу. Наслідками стануть скорочення промвиробництва, втрати робочих місць і зниження відрахувань до держбюджету.