Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переможець президентських виборів у США Джо Байден - досвідчений політик, який добре знає ФРН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила в понеділок журналістам у Берліні.

"Джо Байден привнесе досвід десятиліть у внутрішню і зовнішню політику. Він добре знає Німеччину та Європу (...) Рада співпраці з ним і Камалою Гарріс", - сказала Меркель.

За її словами, ФРН та США багато пов'язує.

"Ми - союзники в НАТО, ми поділяємо спільні цінності у сфері прав індивідуума, демократії і правової держави, спільні інтереси", - сказала вона. За її словами, в нових умовах Німеччині та ЄС треба буде бути активнішими в межах трансатлантичного партнерства.

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"У цьому партнерстві в 21 столітті ми маємо брати на себе більше відповідальності. Америка залишається нашим найважливішим союзником, але вона очікує від нас по праву більших зусиль у захисті власної безпеки й обстоюванні наших інтересів", - додала вона.