Суддя КС Касмінін приватизував держжитло на 150 кв. м. і придбав 22 га землі, - Вihus.info. ІНФОГРАФІКА

Суддя Конституційного Суду Олександр Касмінін має у власності цілих 17 ділянок землі загальною площею 22 гектари.

Про це повідомляє Вihus.info, передає Цензор.НЕТ.

"Суддя КСУ Олександр Касмінін взяв від роботи все - навіть службову квартиру. Державне помешкання швиденько перетворилась на власне суддівське, приватизоване. Касмінін каже: суддя - громадянин України, має право і на таке", - зазначають журналісти.

За їхньою інформацією, ще у власності судді і його сім'ї: 17 земельних ділянок (загальною площею 22 га) і автопарк на 3 млн грн.

Крім того, Касмінін влаштував у Конституційний Суд дочку помічницею.

Також читайте: Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко