Новини

Суддя КС Касмінін приватизував держжитло на 150 кв. м. і придбав 22 га землі, - Вihus.info. ІНФОГРАФІКА

3 89428
Суддя Конституційного Суду Олександр Касмінін має у власності цілих 17 ділянок землі загальною площею 22 гектари.

Про це повідомляє Вihus.info, передає Цензор.НЕТ.

"Суддя КСУ Олександр Касмінін взяв від роботи все - навіть службову квартиру. Державне помешкання швиденько перетворилась на власне суддівське, приватизоване. Касмінін каже: суддя - громадянин України, має право і на таке", - зазначають журналісти.

За їхньою інформацією, ще у власності судді і його сім'ї: 17 земельних ділянок (загальною площею 22 га) і автопарк на 3 млн грн.

Крім того, Касмінін влаштував у Конституційний Суд дочку помічницею.

Суддя КС Касмінін приватизував держжитло на 150 кв. м. і придбав 22 га землі, - Вihus.info 01

Також читайте: Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко

Суддя КС Касмінін приватизував держжитло на 150 кв. м. і придбав 22 га землі, - Вihus.info 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Sav UA
    Ось і нах ті хапуги українцям? І вони ще розказують як нам жити? Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info - Цензор.НЕТ 3193 В шию гнати пристосуванців,під три чорти !!! Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info - Цензор.НЕТ 3390
  • Салаутдин
    хотелось бы поздравить тов."касминина" с приобретениями,и пожелать ему дальнейших успехов в деле ограбления нищего дурного народа..
  • Dron
    Каждый украинец ИМЕЕТ ПРАВО на бесплатные участки земли. Но большинство НЕ МОЖЕТ её получить.
    Судья КС может. 17 участков...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини