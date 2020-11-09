Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК

Унаслідок рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р / 2020 НАЗК позбавлене можливості складати протоколи про адміністративні правопорушення, в тому числі про порушення чиновниками встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зазначається, що користуючись ситуацією, створеною КСУ, чиновники можуть почуватися вільно при отриманні цінних подарунків та "дякувати" дарувальникові, уникаючи відповідальності, оскільки механізм протидії таким правопорушенням і невідворотності покарання зруйнований.

"Якщо чиновник отримав подарунок, а потім на знак подяки виніс рішення на користь дарувальника, то таке рішення вважається ухваленим в умовах конфлікту інтересів та підлягає скасуванню. Проте через рішення КСУ НАЗК не зможе скласти протоколи про адміністративні правопорушення та звернутися до суду із позовом про скасування таких рішень", — пояснює Голова НАЗК Олександр Новіков.

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Таким чином, серед чиновників, які тепер можуть приймати подарунки: