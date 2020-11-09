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Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК

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Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК
Унаслідок рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р / 2020 НАЗК позбавлене можливості складати протоколи про адміністративні правопорушення, в тому числі про порушення чиновниками встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зазначається, що користуючись ситуацією, створеною КСУ, чиновники можуть почуватися вільно при отриманні цінних подарунків та "дякувати" дарувальникові, уникаючи відповідальності, оскільки механізм протидії таким правопорушенням і невідворотності покарання зруйнований.

"Якщо чиновник отримав подарунок, а потім на знак подяки виніс рішення на користь дарувальника, то таке рішення вважається ухваленим в умовах конфлікту інтересів та підлягає скасуванню. Проте через рішення КСУ НАЗК не зможе скласти протоколи про адміністративні правопорушення та звернутися до суду із позовом про скасування таких рішень", — пояснює Голова НАЗК Олександр Новіков.

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Таким чином, серед чиновників, які тепер можуть приймати подарунки:

  • Президент України;
  • Прем’єр-міністр та міністри Кабінету Міністрів України, їхні заступники;
  • народні депутати України;
  • судді та прокурори;
  • члени Вищої ради правосуддя та члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • члени Центральної виборчої комісії;
  • Голова Національного банку України, його заступники;
  • члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • члени Антимонопольного комітету України;
  • Голова Фонду державного майна України, його заступники;
  • Голова Державної митної служби України, його заступники;
  • Голова державної фіскальної служби України;
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його заступники;
  • Керівник Офісу Президента України, його заступники;
  • інші державні службовці категорії "А" та "Б", посадові особи місцевого самоврядування, віднесені до першої – третьої категорій.

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 4588
  • Підлога Маккартні
    Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК - Цензор.НЕТ 7870
  • Oljik
    Нагадую, подання до КС здійснили опівці - ті, хто за них голосував повинні стрибати від щастя.
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