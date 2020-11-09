Новини • Місцеві вибори-2020

""Слуги", змиріться! Це Львів", - Садовий закликав "СН" визнати поразку на виборах

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""Слуги", змиріться! Це Львів", - Садовий закликав "СН" визнати поразку на виборах
Мер Львова Андрій Садовий закликав партію "Слуга народу" визнати поразку на місцевих виборах до міськради.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Львівському окружному адміністративному суді буде спроба оскаржити волевиявлення львів'ян 25 жовтня. Я розумію, що не всім сподобалися результати. Розумію, що "слугам" дуже важко сприйняти те, що їх не буде в Львівській міській раді. Але зрозумійте нарешті - це Львів! Тут через суди довіру не завоюєш", - зазначив Садовий.

Він нагадав, що "протоколи з" мокрими "печатками підтверджують - "слуги" до ради не заходять. 3,4% - це навіть не близько до бар'єра".

"Зроблю все в межах своїх повноважень, аби вибір львів'ян не був спотворений", - резюмував Садовий.

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Слуги, змиріться! Це Львів, - Садовий закликав СН визнати поразку на виборах 01

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    "Слуги",проснитесь! Вы обо@рались.
  • Олександр Дніпро
    ""Слуги", смиритесь! Это Львов", - Садовый призвал "СН" признать поражение на выборах - Цензор.НЕТ 859
  • Andriy Kalnyshevsky
    От звідки в Львові 3,4% олігофренів голосуючих за це непотріб?
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