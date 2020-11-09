Веніславський про плани щодо вирішення конституційної кризи: закон про роботу КС і збільшення голосів, необхідних для ухвалення рішень

Оптимальним варіантом для вирішення конституційної кризи є вихід у відставку суддів Конституційного Суду (КС), які проголосували за скасування антикорупційного законодавства, вважає представник президента України в КС, народний депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

"Ідеальною була б модель вирішення цієї кризової ситуації, до якої призвело саме рішення Конституційного Суду України... щоб вони набралися громадянської мужності і заради збереження інституційності КС подали б у відставку", - сказав Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На його думку, якщо судді КС, які проголосували за скасування електронного декларування та кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях, підуть у відставку, тоді відбудеться "еволюційне оновлення складу КС".

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Парламентар наголосив, що рішення Конституційного Суду є необґрунтованим, оскільки резолютивна частина не випливає з його мотивувальної частини.

За словами Веніславського, Верховна Рада має ухвалити закон, який поставить роботу КС у чітке законодавче русло. "На сьогодні така діяльність регламентується внутрішнім документом КС, регламентом, затвердженим постановою КС, що суперечить ст. 19 Конституції України. Це перше, що потрібно зробити, і думаю, що найближчим часом ми це зробимо", - сказав депутат.

Представник президента в КС також вважає, що необхідно збільшити кількість голосів у КС для ухвалення рішень. "На сьогодні КС ухвалює рішення щонайменше 10 голосами. Ми пропонуємо, щоб це було двома третіми, за аналогією з парламентом, тобто якщо проголосують 12 суддів за рішення", - сказав Веніславський.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.