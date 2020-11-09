Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників
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Ассоціація тваринників України у зв'язку з виявленням у шести країнах випадків зараження коронавірусом COVID-19, пов'язаних з фермами з розведення норок, заявила про відсутність випадків захворювання норок вірусом SARS-CoV-2 на українських фермах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що епідеміологічна ситуація на фермах під контролем і не становить загрози для суспільства.
Асоціація тваринників України запевняє, що на українських норкових фермах, які входять до складу асоціації, виконуються жорсткі карантинні заходи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок.