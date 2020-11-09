Новини • Місцеві вибори-2020

Другий тур виборів мера 15 листопада відбудеться в семи містах, 22 листопада - у 12

1 8371
Другий тур виборів мера 15 листопада відбудеться в семи містах, 22 листопада - у 12
Повторне голосування на місцевих виборах вже призначили в низці областей.

Другий тур місцевих виборів 15 листопада відбудеться в Сумах, Одесі, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському, Українці, Херсоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Другий тур місцевих виборів 22 листопада відбудеться в Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Бердянську, Полтаві, Львові, Рівному, Миколаєві, Черкасах.

Також читайте: Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол

ТОП-новини

всі новини