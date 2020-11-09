Уряд ОАЕ передав Україні майже 240 тис. експрес-тестів на COVID-19, - СБУ

Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів передав Україні майже 240 тис. експрес-тестів для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Передача відбулася під час зустрічі голови СБУ Івана Баканова з Надзвичайним та Повноважним Послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом Аль-Каабі.

Ці медичні тести будуть передані в регіони України для оперативного виявлення COVID-19 у населення і належного реагування на зміни епідеміологічної ситуації.

Баканов зазначив, що це не перша допомога уряду ОАЕ Україні в боротьбі проти поширення COVID-19. Зокрема, навесні були передані українській стороні 15 тис. медичних халатів, 500 тис. рукавичок, 20 тис. захисних масок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. комбінезонів і 6 тис. літрів дезинфікуючого засобу.

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