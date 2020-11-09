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Пандемія COVID-19 вже вийшла за межі надзвичайної ситуації, - ВООЗ

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Пандемія COVID-19 вже вийшла за межі надзвичайної ситуації, - ВООЗ
Сьогодні пандемія COVID-19 вже вийшла за межі звичайної надзвичайної ситуації. Кількість підтверджених заражень перевищило 50 млн осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

"Ми віддані захисту людей в умовах надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, але пандемія COVID-19 вже вийшла за межі просто надзвичайної ситуації", - заявив Гебреєсус.

Глава ВООЗ також додав, що вакцина має розглядатися як суспільне благо, а не товар.

"Пандемія COVID19 продемонструвала, що більш здорове населення, загальне охоплення послугами охорони здоров'я та глобальна безпека в галузі охорони здоров'я тісно взаємопов'язані", - зауважив Гебреєсус.

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Топ коментарі

  • Лев Львовский 63975c6a
    Все умрут 100%
  • Oljik
    Україна могла б делегувати своїх майстрів спорту по боротьбі з вірусом у ВОЗ.
  • Vladimir Krutko
    В усьому світі вводять обмеження, засипають населення грішми. Зелені ж мерзотники продовжують політику трампа, перетворюючі нас у ганебний розсадник ковіду. Черговий транш МВФ має бути лише після перевиборів.
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