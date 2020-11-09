Українською мовою у світі володіють 41-45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн, - Кабмін. ІНФОГРАФІКА

У Кабміні повідомили, що в світі українською мовою володіють від 41 до 45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн ​​осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну в Facebook.

В уряді нагадали, що День української писемності та мови був заснований в 1997 році Указом Президента.

"Традиційно 9 листопада проходить написання радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч ювілейний радіодиктант - 20. Ця подія об’єднала, як і завжди, довкола нашої мови мільйони українців з усього світу.

До слова, у світі українською володіють від 41 до 45 мільйонів осіб, а рідною її називають понад 37 мільйонів", - сказано в повідомленні

"Мова - культурний скарб народу! Ми повинні цінувати його та оберігати", - додали у відомстві.

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Крім того, в повідомленні наведено кілька фактів, які пов'язані з українською мовою і писемністю.

Зокрема, перший офіційний український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на Загальних зборах Української академії наук; в українській мові безліч синонімів, найбільше синонімів має слово "бити" - 45; за лексичним запасом найбільш близькими до української мови є білоруська (84%), польська (70%) і сербська мови (68%); одне з головних нововведень в українському правописі - офіційне закріплення фемінітивів; українська мова налічує близько 256 тис. слів; найбільша кількість слів в українській мові починається на букву "П", а найменш вживана - "Ф"; найчастіше перекладається літературний твір - "Заповіт" Тараса Шевченка (переведений на 147 мов світу); в 1933 році з правопису була вилучена буква "ґ", а в 1990 - повернуто знову.



Інфографіка: Кабмін/Facebook