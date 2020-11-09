Новини • Коронавірус і карантин

Українські клініки переходять лише на лікування пацієнтів із COVID-19, всі планові операції заборонені, - Ляшко

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Українські клініки переходять лише на лікування пацієнтів із COVID-19, всі планові операції заборонені, - Ляшко
Українські клініки з понеділка припиняють приймати пацієнтів на планові операції і переходять лише на лікування хворих із COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З понеділка всі планові госпіталізації заборонені, наші лікарні приймають лише ургентних хворих і виключно хворих на коронавірус", - сказав він на брифінгу за результатами селекторних нарад з регіонами України в понеділок.

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Топ коментарі

  • Igor L
    Зупинка планового оперативного втручання це фактично смерть сотень тисяч пацієнтів по всій Україні. Планова операція в Україні це останній шанс на порятунок життя. Ніхто з пацієнтів при здоровому глузді не йде на планову операцію без крайної необхідності і тому припинити планові операції це вбити сотні тисяч пацієнтів яким конче потрібне хірургічне втручання! Влада робить жахливий злочин проти життя і здоров'я громадян України. Степанов та Ляшко мають бути негайно звільнені та арештовані як ідіоти та злочинці які ставлять під загрозу життя мільйонів українців!
  • Igor L
    Влада думає що хай українці гинуть без планових операцій, ми то поїдемо в Ізраїль та Австрію і будемо там лікуватись навіть від коронавірусу! Зупинки планових операцій це надзвичайно крайня міра яка катастрофічно обмежує права громадян України на медичну допомогу, тому зупиняти планові операції можна виключно під час особливого правового режиму Надзвичайного або Воєнного стану. Якщо забороняються планові операції то для всіх а не тільки для бідних! Закриваємо кордони, закриваємо аеропорти і ніхто нікуди не летить на лікування - всі чекаємо кінця карантину!
  • Elvic Vic
    Дегенераты получили 60 млд . , т.е. 2 млд баксов . За эти бабосы можно было залить стационарными генераторами кислорода .

    Гонялись за плавцом в Гидропарке , когда было 15-20 умерших в сутки , когда меньше тысячи новых в сутки были .

    Спасибо Коле Тищенко и его "Велюру" -- воспитал нацию , шо хер можно класть на запреты и карантины .
    Кернес устроил "день города" и когда сам заразился его самолётом прям в "Шарите" , а другим больным харьковчанам оттуда факи послыла и за это получил 60% .
    С таким лохотратом , шо выбирает тищенок , кернесов и труху по-другому и быть не могло .
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