Криворожанка стверджує, що чоловіка, який напав із ножем на перехожих, напередодні проґавили патрульні. У Нацполіції звинувачення відкидають (виправлено)

За кілька днів до нападу чоловіка з ножем на людей у Кривому Розі, який убив двох людей, підозрюваного в неадекватному стані вже бачили мешканці міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила мешканка Кривого Рогу Тетяна Карнаух.

"27 жовтня 2020 року у мої двері подзвонили поліцейські, повідомивши, що на даху мого гаража перебуває невідома особа з ножем. ... Приблизно о 18:30 люди, прогулюючись Світанком (20 квартал), почули крики жінки, поспішили на допомогу і, налякавши невідомого чоловіка, побігли за ним. Він сховався на нашій вулиці, заліз на ялину біля мого двору. Чоловік, який проїжджав нашою вулицею, чітко вказав, де саме він сидів. Патрульні приїхали, постояли і .... поїхали шукати потерпілу від нападу жінку. Незабаром повернулися і "просили", так, саме просили цього чоловіка злізти з ялинки. Скориставшись бездіяльністю правоохоронців, він заліз на мій гараж, а незабаром стрибнув у двір", - розповіла жінка.

За словами очевидців, поліція була поза автомобілем без спорядження.

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"Вони метушилися, не знаючи, що робити. Дзвонили мені в двері і цікавилися, коли ж приїде чоловік. І, о боги, коли приїхав, на моє прохання, друг сім'ї, а незабаром і чоловік ... вони почали збиратися їхати. Цей відморозок, сидячи на ялинці, встиг покопирсатися у своєму рюкзаку, упустити особисті речі: три новенькі прапорці, футболку, нижню білизну ... Поліція не оглянула дах гаража, не оглянула особисті речі злочинця, не оглянула прилеглі двори, не допитала очевидців (а люди понад годину перебували на місці). Сказали, що заяви немає від постраждалої, а отже, нічого робити не будуть, і це не речові докази, а просто сміття, з яким ми можемо робити що хочемо. Мабуть, наявності ножа в особи і загрози життю людей було мало. Коли чоловік хотів взяти рушницю (він мисливець), поліцейський наполіг, щоб цього не робили. І він з нашим другом з ліхтарями і палицями самі все оглядали і шукали його. Побачили, що чоловіки організувалися, поліція просто поїхала", - зазначила Карнаух.

За словами жінки, вранці знайшли сліди злочинця, він утік городами сусідів і зник, як видно, в інституті.

"Звісно, вранці я залишила скаргу на дії патрульних дзвінком і викликала ще один наряд для оформлення заяви. Свідки, які його налякали того вечора, з новин впізнали ніж ... і стверджують, що цей "одержимий Адам" дуже схожий на того чоловіка ... Але ж можна було уникнути трагедії ще тоді, проявивши активність і сміливість, діючи за протоколом, а не чекати, коли він втече", - підсумувала жінка.

Карнаух також прикріпила фото заяви.

Як повідомили Цензор.НЕТ у Нацполіції, зловмисника, який напав у той вечір на жінку, розшукували два екіпажі патрульної поліції. Крім того, він не підходить під опис підозрюваного у вбивстві людей на вулиці, тому що коротко стрижений і високий. Також в поліції зазначили, що якби жінка відкрила ворота, коли її просили патрульні, то вони б встигли затримати чоловіка, поки він перебував на території її домоволодіння.

Як повідомлялося, в суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу 29-річний чоловік на вулиці напав і спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні. Нападника затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще вісьмох громадян.

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