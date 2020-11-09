У грудні збираються за старими правилами обрати нових членів Вищої ради правосуддя: серед кандидатів - суддя Майдану і плагіатор, - Маселко

Венеціанська комісія вимагає, щоб члени Вищої ради правосуддя відповідали критеріям доброчесності і проходили прозорий конкурсний відбір.

Про це повідомляє адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Уже навіть Венеціанська комісія вимагає, щоб нові члени ВРП відповідали критеріям доброчесності і проходили прозорий конкурсний відбір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану "альтернативу" Зеленського, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Як реагують судді та ВРП - збираються за старими правилами у грудні обрати нових членів.

Ось повний список кандидатів. Серед них:

- суддя Майдану, яка засуджувала невинних (Журавська),

- суддя-плагіатор, якого позбавили наукового ступеня за плагіат і навіть ВККС визнала недоброчесним (Ситников)

- суддя, з висновком ГРД про недоброчесність, який ухвалював дуже сумнівні рішення щодо іноземних інвесторів (Короткевич).

На моє переконання, ДО визначення нового порядку призначення членів ВРП, який влада пообіцяла і суспільству, і міжнародним партнерам, призначати нових членів ВРП взагалі не можна. А то знову призначать якогось Г, а потім будуть розказувати, що немає механізмів його звільнити.

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Про вже розроблений Кабміном законопроєкт, який вирішує це питання, тут", - розповів Маселко.



