У грудні збираються за старими правилами обрати нових членів Вищої ради правосуддя: серед кандидатів - суддя Майдану і плагіатор, - Маселко
Про це повідомляє адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.
"Уже навіть Венеціанська комісія вимагає, щоб нові члени ВРП відповідали критеріям доброчесності і проходили прозорий конкурсний відбір.
Як реагують судді та ВРП - збираються за старими правилами у грудні обрати нових членів.
Ось повний список кандидатів. Серед них:
- суддя Майдану, яка засуджувала невинних (Журавська),
- суддя-плагіатор, якого позбавили наукового ступеня за плагіат і навіть ВККС визнала недоброчесним (Ситников)
- суддя, з висновком ГРД про недоброчесність, який ухвалював дуже сумнівні рішення щодо іноземних інвесторів (Короткевич).
На моє переконання, ДО визначення нового порядку призначення членів ВРП, який влада пообіцяла і суспільству, і міжнародним партнерам, призначати нових членів ВРП взагалі не можна. А то знову призначать якогось Г, а потім будуть розказувати, що немає механізмів його звільнити.
Про вже розроблений Кабміном законопроєкт, який вирішує це питання, тут", - розповів Маселко.