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Карантин вихідного дня призведе до закриття багатьох закладів культури, - "слуга народу" Кравчук

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Карантин вихідного дня призведе до закриття багатьох закладів культури, - "слуга народу" Кравчук
Заступниця глави комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук вважає, що карантин вихідного дня призведе до закриття закладів культури в цілому.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що заклади культури і так перебувають на межі життя і смерті, ми знаємо вже не перший місяць. Наш комітет робить все можливе для того, щоб підтримати індустрію і зберегти її життєздатність, адже пандемія – не вічна. Заборона працювати на вихідних – це автоматично мінус 50% виручки. А отже, левова частка закладів закриється, щоб не платити зарплати і податки", - написала Кравчук.

За її словами, саме установи культури є найбільш дисциплінованими в дотриманні всіх необхідних санітарних вимог: дистанція, температурний скринінг, маски, антисептики.

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"Окремо нас непокоїть невизначеність дати скасування цього карантинного заходу. Якщо ми зняття таких обмежень будемо все далі й далі відтерміновувати, то не залишиться тих, на кого їх накладати", - підкреслила Кравчук.

За словами народної депутатки, профільний комітет також стурбований долею "відповідальних установ громадського харчування", які також можуть опинитися під загрозою закриття.

Кравчук звернулася з проханням до Кабінету Міністрів "ще раз зважити всі "за" і "проти" та все ж таки стати на бік доброчесних підприємців, адже будь-який примус і будь-яке обмеження з боку держави має бути виправданим та пропорційним. Також варто поміркувати над застосуванням компенсаторних механізмів, що змогли б пом’якшити удар по підприємцям в сьогоднішніх умовах.

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Топ коментарі

  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    Я взагалі не розумію цього карантину вихідного дня.....це,по -моєму,така дурість...чи,може,я чогось не розумію?
  • konuhov
    Значит на работу в транспорте можно, а гулять в выходной нельзя. Сделайте тогда карантин день через день.
  • Олександр Дніпро
    " профильный комитет также озабочен судьбой "ответственных учреждений общественного питания", которые также могут оказаться под угрозой закрытия " (с)
    Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5349
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