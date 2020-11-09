Одна з вакцин проти COVID-19, які тестуються, демонструє 90-відсоткову ефективність
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вакцина була протестована на 43 500 добровольцях у шести країнах - США, Німеччині, Бразилії, Аргентині, ПАР і Туреччині - і не викликала будь-яких побічних ефектів.
Вакцина, яка вводиться в двох дозах з інтервалом у три тижні, вчить організм виробляти антитіла для боротьби з COVID-19.
Багато експертів і вчені з усього світу вже відзначили новину про вакцину від Pfizer Inc та BioNTech як величезний прорив.
"Ця вакцина має зберігатися за -80 °C. Це може створити серйозні логістичні проблеми для масового лікування за межами великих міст і в країнах з низьким або середнім рівнем доходу. Однак загалом це величезний крок вперед у боротьбі з COVID-19", - зазначає співробітник Департаменту фармакології Університету Ліверпуля Ендрю Гілл.