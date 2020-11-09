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Сімейні лікарі і бригади виявлятимуть COVID-19 за 15-20 хвилин, - Ляшко

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Сімейні лікарі і бригади виявлятимуть COVID-19 за 15-20 хвилин, - Ляшко
МОЗ заявили, що найближчим часом пацієнти на дому або при зверненні до лікаря зможуть зробити експрес-тест на COVID-19. Діагностика займатиме від 15 до 20 хвилин.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, вже виділено кошти на закупівлю і найближчим часом сімейних лікарів та мобільні бригади забезпечать новими експрес-тестами на антиген.

"Вони даватимуть змогу впродовж 15-20 хвилин проводити діагностику біля ліжка хворого або при зверненні пацієнта до свого сімейного лікаря", - зазначив Ляшко.

Читайте також: Українські клініки переходять лише на лікування пацієнтів із COVID-19, всі планові операції заборонені, - Ляшко

Топ коментарі

  • Vjacheslav Bondarenko
    Диагноз за 15 минут? Жулики и аферисты.
  • Лаур
    цена вопроса и % достоверности теста ?
  • ggl chrm
    А семейные врачи и бригады будут?
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