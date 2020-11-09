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КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму

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КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму
Велика палата Конституційного суду України (КС) відклала розгляд подання щодо тлумачення норм Конституції про землю як основнеу національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.

"Справу відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в суді в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що четверо суддів КС, які не голосували за рішення щодо антикорупційного законодавств, відмовилися від участі в слуханнях великої палати суду. Підставою для відмови стало оприлюднення одним із суддів проєкту рішення КС щодо тлумачення поняття "земля".

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Топ коментарі

  • Роман Бургарт
    Чому ж ті четверо в минулий раз так не зробили?
  • Sergii Ustim
    Ну вот, могут же когда захотят. И зачем было огород с декларациями городить, ах да, там кучу дел по коррупции успели уже закрыть...
  • Сергей Павлович 4d83cfc2
    А з якого дива ты? И чого це вона твоя?!
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