У Києві зростання захворюваності на грип, за тиждень понад 11 тис. нових випадків, - КМДА

У Києві за тиждень зареєстровано 11 286 випадків захворювання на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці за 45-й тиждень 2020 року зареєстровано 11 286 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні і нижче базової лінії на 49,2%. Зараз показник захворюваності становить 380,3", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 14,1% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло - 4 379 (зростання на 13,3%), дорослих - 6 907 (зростання на 14,7%).

У структурі захворюваності діти становлять 38,8%, а на попередньому тижні - 39,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 22,5% - зареєстровано 2 125 випадків. До медичних установ за тиждень госпіталізовано 39 осіб, із них 34 - діти.

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