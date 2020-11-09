Ткаченко не підтримує запровадження карантину вихідного дня: Сотні тисяч людей сфери культури можуть втратити роботу
Про це в Telegram повідомив міністр Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами голови Міністерства культури й інформаційної політики, окреме питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП.
Чи позитивно позначиться закриття закладів культури на загальній статистиці захворюваності - ні. Адже установи культури - не епіцентр для поширення вірусу. Контролювати дотримання карантину в установах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадження визначається, те, щоб відвідувачі перебували в масках і температурний скринінг - постійно відстежується, дезінфікуючі засоби завжди в доступі. Тому закривати сферу, яка фактично є зразком для багатьох галузей щодо виконання санепідемвимог МОЗ, - рішення, яке призведе до фінансових втрат у бюджеті України. Заборона на роботу у вихідні дні для установ культури і креативних індустрій призведе до зменшення і без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше", - підкреслив Ткаченко.
Крім того, за словами міністра, у час пандемії подивитися стрічку в кінотеатрі, сходити на виставу або послухати оперу - це справжнє емоційне розвантаження, яка робить людей щасливішими.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запровадять карантин вихідного дня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.
Президент Зеленський заявив, що карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого локдауна.