Фабрикація справ проти українців - одна з ключових репресивних практик РФ у Криму, - Джапарова
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Фабрикація політично мотивованих справ проти громадян України - одна з ключових репресивних практик Росії в тимчасово окупованому Криму.
Про це написала у Twitter перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"По суті, фабрикація політично мотивованих справ проти громадян України є однією з ключових репресивних практик російських окупантів у Криму", - зазначила вона, коментуючи арешт чотири роки тому трьох громадян України - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку за нібито підготовку диверсій у Криму.
"Такі справи - приклад активних дій ФСБ з наповнення міфів про "шпигунів" і "переможної боротьби" з ними", - підкреслила заступниця міністра.