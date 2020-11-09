Новини • Агресія Росії проти України

Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ

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Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ
Приморський районний суд Одеси повністю задовольнив позов вимушеної переселенки зі сходу України Ольги Абдуллаєвої до Російської Федерації та зобов'язав останню компенсувати жінці матеріальну та моральну шкоду, заподіяну агресією РФ щодо нашої країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", таке рішення суддя Лариса Чернявська винесла нприкінці жовтня.

"Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, яка виразилася у проявах порушень прав людини, вона разом із малолітнім сином були змушені в серпні 2014 року залишити окуповану частину території Донецької області і переїхати з Горлівки (Донецька область, Україна) спочатку до Києва, а пізніше в Одесу, внаслідок чого їм було заподіяно значної моральної шкоди", - сказано в документі, опублікованому в державному реєстрі.

Суддя ухвалила рішення стягнути з РФ на користь Абдуллаєвої 116,5 тис. грн матеріальної шкоди і 1,015 млн грн морального збитку. Таку ж суму морального збитку суд присудив її дитині.

Рішення суду поки не набрало чинності, у РФ є можливість подати апеляцію.

У разі набрання рішенням чинності позивач матиме змогу перевести стягнення на майно відповідача в Україні.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Правильная переселенка. Все бы переселенцы делали так.
    Оккупант должен раскошеливаться и возмещать убытки, хотя бы материальные.
  • andriy shevchenko 35d270e5
    Если бы все донбасситы подавали в суд на ********* и выигрывали дела
    ********* естествнно платить не будет
    на такую хитрую жопу есть болт с резьбой
    Международные суды и аресты имущества рф за рубежом
    Но многие донбаситы думают что это Украина им дома раздолбала
    даже если видят клейма от боеприпасов исключительно российского производства после 1991 года
  • Sergii Ustim
    Все правильно, дальше больше, за все нужно платить...
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