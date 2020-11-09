Від грипу найперше вакцинують медиків інфекційних лікарень і екстреної допомоги, - Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що медичні працівники інфекційних лікарень та екстреної медичної допомоги будуть пріоритетно вакциновані проти грипу за державний кошт.

Про це Ляшко сказав під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні глобальний дефіцит вакцини. Але МОЗ із цього понеділка почало розвозити перші дози вакцини проти грипу, вони будуть направлені медичним працівникам, які першими зустрічають хворих із коронавірусом. Інфекційні лікарні, екстрена медична допомога - це ті медичні працівники, які пріоритетно будуть провакциновані проти грипу за державні кошти", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що тільки шляхом планових, а також позапланових, якщо вони були пропущені, щеплень ми зможемо ефективно і якісно впливати на епідситуацію.

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За його словами, треба робити щеплення, щоб додатково не навантажувати систему охорони здоров'я хворими на дифтерію, кір, краснуху, паротит та інші інфекційні хвороби.